Врач рассказала, о каких болезнях говорит тяга к сладостями и солёному

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать тяга к сладкому, солёному, красному мясу и даже непищевым продуктам. По её словам, такие симптомы далеко не всегда говорят о простом желании поесть определённую еду.

К примеру, тяга к соленьям может сигнализировать о недостаточной секреции пищеварительных желёз или желудочного сока. В таком случае человек подсознательно стремится исправить ситуацию с помощью самого простого способа — добавить в рацион больше «разъедающих» вкусов, в частности соли и кислоты.

Нельзя сказать, что это серьёзная патология, поскольку с этим можно полноценно жить. Но когда это чувство преследует постоянно, на протяжении многих недель, стоит задуматься, — добавила медик.

Тяга к сладкому и молоку может говорить о стрессовом состоянии человека. Дело в том, что молоко ассоциируется с беззаботной порой детства, когда опасения были далеко, поэтому люди стремятся вновь пережить те моменты и успокоить свою тревожность. Кроме того, в молоке содержится молочный сахар — лактоза, поэтому тяга к молоку говорит и о тяге к сладкому. Помимо этого, в нём содержится аминокислота триптофан, необходимая для синтеза серотонина (гормона счастья).

Когда же тянет на морепродукты, это может говорить о дефиците йода в организме. Большинство россиян живут далеко от моря, однако также испытывают потребность в йоде. Чтобы восстановить баланс, можно добавить в рацион морскую капусту, моллюсков и другие продукты, богатые йодом.

А вот тяга к красному мясу может свидетельствовать о дефиците железа и даже об анемии. В этом состоянии организм постоянно испытывает кислородное голодание, что негативно сказывается на нём. Отсюда возникают и характерные бледность с постоянной усталостью.

Кроме того, по словам врача, симптомами анемии могут быть различные желания, связанные даже с непищевыми продуктами. Например, хочется мела, угля или продуктов с подгоревшей корочкой. Чехонина подчеркнула, что еда служит только в качестве профилактики болезней, а при необычных симптомах лучше всегда обращаться к врачу, передаёт «Москва 24».

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