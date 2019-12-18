https://static.news.ru/photo/8877d4dc-21a0-11ea-997f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сливочное масло является одним из самых популярных продуктов в рационе россиян, однако есть категории людей, кому оно противопоказано. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. По её словам, ограничить его употребление стоит прежде всего людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Противопоказан этот молочный продукт людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, при остром панкреатите, у кого имеются камни в желчном пузыре, а также тем, у кого имеются проблемы с лишним весом, — рассказала она «Вечерней Москве».

При этом она отметила, что для тех, у кого нет подобных проблем со здоровьем, сливочное масло представляет огромную пользу. Этот продукт — чемпион среди продуктов по содержанию витаминов группы А и D. По словам Соломатиной, полностью отказываться от него нельзя, однако стоит помнить о допустимой норме. Взрослому человеку в день можно съедать 20–30 граммов масла, детям — до 10 граммов.