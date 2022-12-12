Врач рассказала, кому нельзя пить кофе Врач Михалева: не рекомендуется пить кофе детям, беременным и людям с повышенным давлением

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look

Существуют целые группы людей, которым не рекомендуется употреблять кофе. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. При этом она отметила. что в определенных случаях кофе может оказаться полезен для здоровья.

По словам медика, кофе оказывает влияние на сердечный ритм, в связи с чем он несет вред для детей, беременных и кормящих женщин, а также для людей с аритмией и повышенным давлением. Кроме того, употребление кофе может нарушить усвоение ряда медицинских препаратов для лечения, например, сахарного диабета. Также чрезмерное употребление этого напитка — четыре-пять чашек в день — способно вызвать остеопороз.

Михалева отметила, что нормой для взрослого человека являются две-три чашки кофе в день.

Ранее невролог Игорь Мацокин предупредил, что компенсировать упадок сил употреблением кофе не стоит, так как стимулирующие напитки расходуют резервы организма, истощая запас важной для обмена энергии аденозинтрифосфорной кислоты. По его словам, злоупотребление кофе способно снизить иммунитет и ухудшить функционирование систем и органов человека.

В свою очередь диетолог Наталья Круглова рассказала, что крепкий чай обладает «не очень хорошими» свойствами — связывает некоторые нутриенты. По ее словам, содержащийся в напитке кофеин мешает полноценному усвоению кальция и железа, например, из мяса и кисломолочных продуктов.