Врач рассказала, кому грозит поражение слуха после COVID-19

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Поражение слуха на фоне COVID-19 чаще встречается у пациентов, которые имеют хронические заболевания ушей. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам медика, к таким хроническим болезням можно отнести средний отит и аденоиды. Чернышова считает, что первые семь дней лечить уши нет смысла, потому что и так будет отёк. Если на 7–10-й день заложенность в ушах сохранится, а слух ухудшится, тогда нужно идти к специалисту, чтобы тот назначил соответствующее лечение.

Когда мы говорим о слухе, мы имеем в виду два разных отдела: звукопроводящий и звуковоспринимающий. Вот если это звукопроводящий — отёк, тубоотит, — это временное явление. Любое острое респираторное заболевание у предрасположенных людей вызывает временное поражение слуха, которое потом излечивается, — объяснила врач.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что около четверти пациентов с коронавирусом страдают от заложенности ушей. Специалисты заверяют, что данный симптом обратим, слух восстанавливается после выздоровления. После выписки остаточные проявления симптома испытывают в течение нескольких недель 1,5–2% пациентов. Предполагается, что к временному нарушению слуха может приводить вирус, а также это может быть реакцией организма на некоторые лекарства.