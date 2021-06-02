Врач рассказала, когда родинки требуют повышенного внимания

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Чем больше на теле человека родинок, темы выше риск развития меланомы. Для того, чтобы её предотвратить, некоторым пятнышкам на коже следует уделять повышенное внимание. Об этом врач-дерматолог, член Европейской академии дерматологии Надежда Набатникова рассказала «Москве 24».

По её словам, если у человека около 50 родинок, то шансы того, что одна из них станет меланомой повышаются. Для таких людей визит к дерматологу обязателен. Специалист составит паспорт кожи и будет наблюдать за родинками.

Особенного внимания требуют крупные родинки. Риск развития в них онкозаболевания выше. Кроме того, повышенный контроль необходим за объёмными невусами. Их легче всего травмировать, а это может привести к воспалению, изменению структуры и, в итоге, перерастанию в злокачественно образование.

Наблюдать необходимо и за плоскими родинками. Они опасны тем, что рост болезни может начаться внутрь, что не сразу заметно.

Специалист отметила, что главным признаком, при котором обязательно следует обратиться к врачу является изменение цвета или формы родинки. Она также добавила , что удалять невусы можно в любом возрасте, но исключительно по медицинским показаниям.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности красных родинок — ангиом. Увеличение их числа следует воспринимать как крик организма о помощи.