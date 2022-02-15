Врач рассказала, когда ребёнку с «омикроном» пора вызывать скорую помощь

Если новорождённый ребёнок страдает от температуры 38-39 градусов, которую не удаётся сбить, — это веский повод вызвать скорую помощь, считает врач Зоя Андреева. Еще одним «тревожным звонком» являются холодные конечности малыша при высокой температуре, пишет KP.RU.

Ещё серьёзнее, когда ребенок с температурой ведёт себя необычно. Нетипичны психо-моторное возбуждение, непрекращающийся плач, болезненная реакция на любые раздражители, световые, звуковые, тактильные. Особенно настораживает монотонный плач младенца, — подчеркнула Андреева.

Также родителям стоит вызвать скорую помощь, если ребёнок потерял сознание или страдает от судорог. Андреева добавила, что если малыш лежит в неестественной позе — с прижатыми к животу коленями и запрокинутой вверх головой, — то пора звонить в больницу. Ещё одним тревожным симптомом является сильная головная боль и рвота.

Ранее сообщалось, что младенцы женщин, которые в процессе беременности перенесли коронавирус, рождаются с заниженными на один-два балла показателями шкалы Апгара, с помощью которой врачи оценивают состояние малыша. Такие дети рождаются более вялыми и более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям.