Врач рассказала, когда не стоит пить жаропонижающее

https://static.news.ru/photo/11307b6a-7e54-11eb-95eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач-терапевт Елена Карякина рассказала, когда несмотря на высокую температуру не стоит пить жаропонижающее. По её словам, температуру в пределах 38-38,5 градуса сбивать не стоит.

Медик подчеркнула, что далеко не всегда высокая температура сигнализирует о критических повреждениях организма. Чаще всего, это является побочным эффектом борьбы иммунитета с инфекцией. Тем не менее, если человеку совсем плохо, то можно постараться облегчить состояние, не прибегая к помощи лекарств. Так специалист советует пить чай с малиной и хорошо пропотеть.

Если всё-таки вы совсем плохо себя чувствуете, принимайте широко известный жаропонижающий препарат, — совет Карякина. Она отметила, что все люди по-разному переносят высокую температуру тела — кто-то её и вовсе не замечает, а у кого-то начинаются головные боли и озноб.

Хуже всего, по словам специалиста, температуру воспринимает мужской организм, однако во многих случаях — это психологический фактор. Кроме того, медик посоветовала обратиться к врачу, если сильно болит голова — это может свидетельствовать о серьёзной инфекции в организме, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женский иммунитет в целом сильнее мужского. По его словам, в организме прекрасного пола содержится гормон эстроген, который снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.