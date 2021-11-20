Врач рассказала, какую болезнь может вызвать COVID-19

Пациенты с сахарным диабетом сильнее подвержены риску тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Но есть и обратная закономерность. Клинические исследования показали, что COVID-19 может вызвать развитие сахарного диабета. Это связано с разрушением вирусом бета-клеток поджелудочной железы, заявила врач-эндокринолог Светлана Шокур, передаёт РИА Новости. По её словам, хроническое заболевание может развиться у пациентов, перенёсших COVID в тяжёлой и среднетяжёлой формах.

Дело в том, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в лёгких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе, — сказала Шокур.

Она добавила, что вирус атакует и разрушает бета-клетки поджелудочной железы, ответственные за производство инсулина и снижение уровня глюкозы в крови. И чем сильнее повреждения, тем выше риск развития сахарного диабета. Кроме того, состояние при коронавирусе сопровождается воспалением, усиливающимся производством активных форм кислорода.

Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность, — пояснила врач.

По словам Шокур, ситуация усугубляется побочными эффектами ряда противовирусных и гормональных препаратов, использующихся для лечения COVID-19. Побочное действие связано с повышением уровня глюкозы в крови. При этом риск развития диабета у пациентов с лёгким и бессимптомным течением коронавируса значительно ниже, он отмечается лишь в 1-2% случаев. Тогда как при тяжёлом течении поражение поджелудочной железы фиксируется у 17% пациентов.

Ранее специалист Лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, сотрудник Центра изучения постковидного синдрома Варвара Рябкова перечислила показатели, которые требуют повышенного внимания после перенесённого коронавируса. По её словам, необходимо следить за дыхательной и сердечно-сосудистой системами, измерять давление и провести исследование Д-димера.