Врач рассказала, какое исследование покажет сбои в системах организма

Исследование глазного дна покажет проблемы в разных системах организма, рассказала врач-офтальмолог высшей категории, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова «Радио 1». Так, помимо нарушений зрения, можно выявить сбои в сердечно-сосудистой и эндокринной системах.

Когда вы посещаете офтальмолога, даже в рамках диспансеризации, никогда не отказывайтесь от осмотра с расширенным зрачком. Этот метод помогает врачу увидеть состояние глазного дна в полном объёме до самых крайних отделов, поэтому это помогает определить не только проблемы глаза, но и увидеть всё состояние сосудистой системы, организма целиком, — объяснила Шилова.

Она добавила, что такой анализ помогает обнаружить проблемы с артериальным давлением, с сахарами и липидным обменом. Также заметны косвенные признаки предынсультного состояния.

Мы вычисляем опасные болезни, которые сказываются на продолжительности жизни, — сказала офтальмолог.

Ранее офтальмолог Джеймс Лим сообщил, что самая популярная причина ухудшения зрения — это катаракта. Она проявляется через помутнение хрусталика, которое не даёт проходить свету, что может привести к потере зрения. Увеличить риск развития катаракты в раннем возрасте могут воздействие ультрафиолетовых лучей, курение, травмы и неполноценное питание, рассказал Лим.