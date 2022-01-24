Врач рассказала, какое исследование покажет сбои в системах организма
Офтальмолог Шилова: исследование глазного дна покажет проблемы в разных системах организма
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:53, 24 января 2022
Фото: Егоршев Андрей/NEWS.ru
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Исследование глазного дна покажет проблемы в разных системах организма, рассказала врач-офтальмолог высшей категории, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова «Радио 1». Так, помимо нарушений зрения, можно выявить сбои в сердечно-сосудистой и эндокринной системах.
Когда вы посещаете офтальмолога, даже в рамках диспансеризации, никогда не отказывайтесь от осмотра с расширенным зрачком. Этот метод помогает врачу увидеть состояние глазного дна в полном объёме до самых крайних отделов, поэтому это помогает определить не только проблемы глаза, но и увидеть всё состояние сосудистой системы, организма целиком, — объяснила Шилова.
Она добавила, что такой анализ помогает обнаружить проблемы с артериальным давлением, с сахарами и липидным обменом. Также заметны косвенные признаки предынсультного состояния.
Мы вычисляем опасные болезни, которые сказываются на продолжительности жизни, — сказала офтальмолог.
Ранее офтальмолог Джеймс Лим сообщил, что самая популярная причина ухудшения зрения — это катаракта. Она проявляется через помутнение хрусталика, которое не даёт проходить свету, что может привести к потере зрения. Увеличить риск развития катаракты в раннем возрасте могут воздействие ультрафиолетовых лучей, курение, травмы и неполноценное питание, рассказал Лим.