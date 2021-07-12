Врач рассказала, какими съедобными ягодами можно отравиться

В некоторых случаях съедобные ягоды могут вызвать инфекционное заболевание или отравление. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач — гастроэнтеролог-диетолог Ирина Бережная.

По её словам, при созревании ягода активно вбирает в себя всё, что есть в окружающей среде. Именно потому очень важно выращивать ягоды на чистой почве и с осторожностью относиться к покупкам в случайном месте.

Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы промыли ягоды, всё равно можно получить отравление тяжёлыми металлами или нитратами. Никто не знает, где росло и хранилось то, что вы покупаете на стихийных рынках, — объяснила Бережная.

При этом опасность могут представлять даже ягоды, выращенные на собственной даче, если они растут у забора, за которым проходит оживлённая дорога. В такой земле могут быть свинец, соли тяжёлых металлов и различные смолы, которые в результате попадут в ягоды.

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