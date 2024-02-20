Врач рассказала, какие проблемы приближают деменцию Реабилитолог: вялотекущие воспаления могут приближать развитие деменции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вялотекущие воспалительные процессы могут приближать развитие деменции у человека, заявила в комментарии «Известиям» врач, эксперт в области иммунореабилитации и превентивной медицины Ольга Шуппо. По ее словам, недолеченные воспалительные заболевания влияют на весь иммунитет и сосудистую систему.

Вялотекущие воспалительные процессы в кишечнике, легких, ротоглотке, желудочно-кишечном тракте, которые мы привыкли не замечать в ритме современной жизни и часто не долечиваем, постоянно «триггерят» иммунитет. <...> Атака идет не только на орган, в котором есть воспалительный процесс. Под удар попадают все сосуды, в том числе головного мозга, что грозит кислородным голоданием мозга и нарушением его функций, — сказала Шуппо.

Также реабилитолог отметила, что лечение коронавируса без последующей реабилитации тоже способно нарушить функции головного мозга и приблизить развитие деменции. Также поспособствовать приближению деменции может питание. Сладости, выпечка, фастфуд и другие простые углеводы нарушают обмен веществ, заметила доктор.

Ранее сообщалось, что вирус простого герпеса (ВПГ) может быть связан с более высокими рисками развития деменции. К такому выводу пришли ученые Уппсальского университета в Швеции.