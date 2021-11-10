Врач рассказала, какие дети наиболее подвержены постковидному синдрому

Сильнее всего постковидному синдрому подвержены младенцы до года и дети, у которых есть неинфекционные хронические заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказала консультант телемедицинской службы цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова.

Осложнения от COVID-19 тесно связаны с наличием хронических неинфекционных заболеваний. Дети, у которых они есть, больше подвержены риску постковидного синдрома и осложнениям после перенесённой коронавирусной инфекции, — подчеркнула медик.

Она добавила, что при любых вирусных заболеваниях в особой группе риска находятся новорождённые дети и младенцы в возрасте до одного года. Серебренникова уточнила, что диагностировать постковидный синдром у ребёнка может исключительно доктор. Она посоветовала родителям не пытаться лечить детей самостоятельно, а строго следовать рекомендациям врачей.

Ранее сообщалось, что дети, как и взрослые, стали болеть COVID-19 чаще и тяжелее. При этом неприятные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром, могут проявляться у них спустя недели после выздоровления. Это показали последние всплески заболевания, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, мультисистемный воспалительный синдром после недавно перенесённого COVID-19 является самым грозным последствие болезни. К счастью, он встречается нечасто.