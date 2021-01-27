Врач рассказала, какие болезни обостряются при погодных аномалиях

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, кому следует быть осторожным во время перепада температур.

По её словам, в группу риска входят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, хроническими бронхитами, хроническими заболеваниями, такими как тонзиллит и ринит, а также те, кто перенёс инфаркт или инсульт.

Все эти заболевания обостряются именно тогда, когда идёт смена погоды, — отметила она.

Лапа уточнила, что обострение заболеваний связано с реакцией сосудистой системы человека на перепады температуры. Это происходит у всех людей, однако у здоровых этот процесс незаметен, а пациенты с хроническими заболеваниями сталкиваются со сложностями.

Специалист предупредила, что в такую погоду необходимо следить за состоянием своего здоровья и при ухудшении самочувствия консультироваться с врачом. Также важно придерживаться назначенной терапии.

В целом нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, это поможет пережить этот период без осложнений, — цитирует Лапу РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что погода предстоящего февраля может доставить хлопоты метеочувствительным людям. Дело в том, что февраль, как и январь, будет с изменчивой погодой.