Врач рассказала, как защитить детей от болезней зимой Врач Позднякова порекомендовала зимой следить за режимом дня детей

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Зимой необходимо правильно подбирать ребенку одежду, рассказала врач Елена Позднякова. В беседе с «Радио 1» она порекомендовала поверх хлопковой одежды надевать на ребенка вещи из шерсти. В зимний период, по словам специалиста, дети должны соблюдать режим сна и ограничивать использование гаджетов до 20 минут в день.

Чтобы не запускать порочный круг, нужно придерживаться правил, обратить внимание на одежду, одеваться теплее, защищать уши, нос, конечности, пальцы рук и ног. Хлопковую одежду необходимо надевать вниз, а теплые шерстяные изделия наверх. Также обязательно наличие шапки, шарфа и теплой обуви, — посоветовала эксперт.

В зимний период стоит внимательно отнестись к рациону питания детей, рассказала Позднякова. Еда должна быть калорийной и содержать достаточно витаминов, отметила специалист. Чтобы восполнить энергию, врач посоветовала добавить в рацион пищу, содержащую большое количество белков и жиров. Кроме того, Позднякова сообщила об опасности диет для детского организма.

Врач призвала родителей объяснить детям, что зимой правильно дышать через нос, а рот лучше прикрывать шарфом. При усталости, апатии, ленивости и шелушении кожи Позднякова порекомендовала родителям отвести ребенка к специалисту, так как эти признаки могут свидетельствовать о гиповитаминозе.

Ранее педиатр Башкутова рассказала, что в детском рационе должны быть цитрусовые, яблоки и ананасы. Врач связала это с содержанием в этих фруктах большого количества витамина С и пектина. Ягоды и фрукты, по словам специалиста, лучше всего усваиваются утром или за полчаса до обеда.