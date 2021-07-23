Врач рассказала, как переболевшим COVID замедлить старение

Справиться с последствиями коронавируса и замедлить процесс старения поможет возвращение пациента к физической активности. Об этом в беседе с «Москвой 24» заявила врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

По словам медика, любое тяжёлое заболевание поспособствует тому, что человек будет стареть быстрее.

Действительно, есть данные, что люди, перенёсшие коронавирусную инфекцию, больше утомляются, у них есть нарушения в накоплении ресурса, — сказала Аникина.

Восполнить такой ресурс, по её мнению, можно хорошим сном, питанием и постепенным возвращением к физическим нагрузкам. Врач добавила, что поскольку в организме человека всё едино, то физическая активность улучшит работу мозга.

Налаживание образа жизни для замедления процесса старения иногда подходит не всем. В таких случаях нужно обращаться к специалисту, который назначит конкретные препараты для улучшения мозговой активности.

Ранее врач-эндокринолог МГУ Зухра Павлова предупредила, что после коронавируса организм может начать быстрее стареть. По её словам, идёт старение не только мозга и нервной системы, происходит масса всяких изменений. Она отметила, что пациенты часто жалуются на онемение в руках, «мурашки» в верхних и нижних конечностях, а также на блуждающие боли неясного генеза, которые проявились после перенесённой коронавирусной инфекции.