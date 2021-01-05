Врач рассказала, как во время зимних прогулок избежать переохлаждения

https://static.news.ru/photo/2a67696e-4fe6-11eb-9b61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Во время зимних прогулок существует высокий уровень риска переохлаждения. Чтобы этого не допустить, необходимо одеваться тепло и по погоде. Обувь должна быть такой, чтобы ноги в ней не потели сильно. Кроме того, есть специальные стельки с подогревом. Об этом в разговоре с журналистами рассказала врач общей практики Анна Землянухина.

Она предупредила, что на морозе нельзя увлекаться распитием спиртного. На прогулку лучше взять с собой чай или кофе.

Необходимо не переоценивать свои возможности. Иногда человеку может показаться, что на самом деле жарко, в результате чего он проводит на улице слишком много времени и переохлаждается, — цитирует доктора телеканал RT.

Землянухина добавила, что человеку, который всё же замёрз, стоит немедленно зайти куда-нибудь и погреться.

Как ранее передавал NEWS.ru, температуры значительно ниже нормы прогнозируются в ближайшие дни в некоторых регионах Урала и Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В частности, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях ночные температуры будут достигать минус 25–30 градусов, то есть на 5–10 градусов ниже нормы для начала января.