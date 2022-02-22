Врач рассказала, как прививаться от COVID-19 при аллергии

Прививаться от коронавируса при наличии аллергии нужно до начала цветения, как и в случае любой вакцинации, сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина «Невским Новостям». Она отметила, что в её практике у людей с аллергией не было осложнений от вакцинации.

У больных аллергическими заболеваниями, по крайней мере у тех, которых я окулировала, я не наблюдала никаких осложнений в период вакцинации, просто нужно грамотно подготовить пациента, я имею в виду больных с аллергией, и вовремя провакцинировать. Любая плановая вакцинация, не только коронавирусных инфекций, больным с аллергией на пыльцу растений не показана в период цветения, поэтому мы стараемся вакцинировать наших пациентов до начала цветения, — рассказала Логина.

Ранее Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19, в котором к бессрочным относится аллергия именно на компоненты прививки. К временным же противопоказаниям относят острые инфекционные вирусные заболевания средней и тяжёлой формы, острые респираторные вирусные заболевания, протекающие даже в лёгкой форме и острые заболевания желудочно-кишечного тракта.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, число пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось за неделю на 22%. При этом в 14 регионах количество заболевших ещё растёт.