Врач рассказала, как постоянный недосып может привести к ожирению

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как постоянный недосып может привести к ожирению. Из-за регулярной нехватки сна у человека сбиваются биоритмы, в связи с чем возникает постоянное чувство голода, и как итог — ожирение.

Сон должен быть достаточным, иногда лишний час сна может ввергнуть организм в прямо противоположную ситуацию. Это должно быть достаточное количество сна для каждого конкретного человека, — говорит специалист в интервью «Говорит Москва».

Среднестатистическое время для сна у взрослого человека колеблется между семью и восемью часами. В случае несоблюдения данного режима в организме вырабатывается больше кортизола, который провоцирует постоянное чувство голода.

Чаще всего оно заглушается высокоуглеводной пищей. И в результате выделяется большое количество инсулина, который быстро перерабатывает это в жир.