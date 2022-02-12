Врач рассказала, как постоянный недосып может привести к ожирению

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как постоянный недосып может привести к ожирению. Из-за регулярной нехватки сна у человека сбиваются биоритмы, в связи с чем возникает постоянное чувство голода, и как итог — ожирение.
Сон должен быть достаточным, иногда лишний час сна может ввергнуть организм в прямо противоположную ситуацию. Это должно быть достаточное количество сна для каждого конкретного человека, — говорит специалист в интервью «Говорит Москва».
Среднестатистическое время для сна у взрослого человека колеблется между семью и восемью часами. В случае несоблюдения данного режима в организме вырабатывается больше кортизола, который провоцирует постоянное чувство голода.
Чаще всего оно заглушается высокоуглеводной пищей. И в результате выделяется большое количество инсулина, который быстро перерабатывает это в жир.
Ранее сообщалось, что нарушение режима сна и бодрствования приводит к нарушению выработки ряда важных гормонов в организме человека. Если человек ложится спать после 23:00 часов или спит слишком мало, в его организме нарушается регуляция гормона стресса кортизола, гормона сна мелатонина.