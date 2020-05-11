Врач рассказала, как пополнить витаминный запас на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/4bbd6b9a-942f-11ea-85d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса любому человеку необходимы витамины. Доктор Лариса Алексеева в разговоре с журналистами рассказала, как просто и удобно в указанных условиях можно пополнить витаминный запас.

По словам врача, людям следует побольше употреблять в пищу фрукты и овощи. Однако в России сейчас не сезон. Из этого следует, что имеющаяся на прилавках отечественная продукция долгое время пролежала на складах (это значит, что витаминов в ней осталось не более 10%), а цены на заграничный урожай неприемлемо высоки для многих россиян.

Как сказала Алексеева, в сложившейся ситуации выход есть — это замороженные овощи.

Если правильная, стрессовая заморозка, только при которой овощи стоит есть. Я предпочитаю брокколи и цветную капусту, поскольку в них вся таблица Менделеева. Там все витамины группы B и много антиоксидантов. Можно посоветовать еще фасоль стручковую зелёную, — цитирует врача радио Sputnik.

Как ранее писал NEWS.ru, употребление продуктов с большим содержанием витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений. Об этом заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.