Врач рассказала, как подготовиться к прививке от коронавируса

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Специальной подготовки перед прививкой от коронавирусной инфекции не требуется, необходима лишь моральная готовность. Об этом заявила главный врач городской поликлиники № 2 депздрава Москвы Наталья Шиндряева.

По словам эксперта, ограничений по питанию перед вакцинацией нет.

Даже для забора крови таких ограничений нет. Только при определённых показателях. Нужно к нам приходить в нормальном психологическом состоянии. Не нужно ничего бояться. Питание должно быть обычным, — сообщила РИА Новости врач, добавив, что прививку не обязательно делать натощак.

Шиндряева рассказала, что нет и каких-то особенных требований ко сну накануне вакцинации. По её словам, достаточно будет обычного здорового сна в течение 7–8 часов. Это, помимо всего прочего, ещё является залогом хорошего иммунитета и защиты от инфекций.

Перед получением прививки врач оценивает в целом физическое состояние человека. Прививка противопоказана людям с повышенной температурой и другими признаками респираторных заболеваний. Всё остальное не является ограничением, отметила эксперт.

Ранее стало известно, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря откроют электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге. Инициатива согласована с правительством РФ. С 5 декабря начнётся работа прививочных пунктов. По мере поступления больших партий вакцины перечень имеющих право на прививку категорий населения будут расширять.

Собянин подчеркнул, что в Москве налажена вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подготовлены склады, рефрижераторы и ёмкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошёл необходимое обучение.

Накануне президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно, писал NEWS.ru.