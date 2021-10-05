Врач рассказала, как пережить период повышенного атмосферного давления

В период повышенного атмосферного давления гипертоникам рекомендуется принимать таблетки и пить горячий чай, по возможности со сладкими продуктами. Это улучшит микроциркуляцию и тонус сосудов, рассказала телеканалу «Звезда» врач-терапевт Людмила Лапа.

По словам специалиста, при повышенном атмосферном давлении у гипертоников может кружиться голова и могут быть заложены уши, так как происходит расширение сосудов и увеличение отёка. Справиться с ситуацией и пережить повышение давления поможет отдых и препараты, назначенные врачом.

Если это событие произошло, если головокружение, плохо себя чувствуешь, у каждого пациента есть своя «золотая» таблеточка. Надо её принять. Полежать спокойно, выпить чайку, кому-то, если диабета нет, — сладкого, — посоветовала медик.

Ранее эксперт заявил, что влияние повышенного атмосферного давления на организм человека сильно преувеличено, однако метеозависимые более чувствительны к изменениям окружающего мира. В такие дни им стоит чаще измерять давление и в случае нежелательных колебаний корректировать его лекарствами. В первую очередь от атмосферного давления страдают люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно с артериальной гипертензией.