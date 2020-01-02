https://static.news.ru/photo/70604f9a-2d63-11ea-ba42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правильное приготовление пищи и знание особенностей некоторых продуктов в большинстве случаев помогут избежать отравления в новогодние праздники. Такого мнения придерживается врач-гастроэнтеролог Татьяна Оганесян.

По словам эксперта, пища должна быть приготовлена при температуре 68–72 градуса, а супы и соусы нужно обязательно доводить до кипения.

Сальмонеллы, как правило, чувствительны к высокой температуре и приобретают термостойкость в пище с высоким содержанием жира, например, в кремах, арахисовом масле, — цитируют «АиФ» Оганесян.

По её словам, чаще всего инфицированными оказываются морепродукты, яйца, мясо, кондитерские изделия. Опасность могут представлять токсичные грибы, домашние консервы, грязная вода, сырые овощи и фрукты. Поэтому использовать их необходимо аккуратно, смотря на внешний вид и срок годности.

Очень часто люди травятся традиционными новогодними салатами — оливье, сельдью под шубой, «Мимозой», крабовым. Важно, что срок их годности после заправки майонезом составляет не более 16 часов в холодильнике.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора советуют не запасаться салатами впрок к новогоднему столу и не готовить их в больших количествах. Иначе можно получить кишечную инфекцию, так как салаты быстро портятся. Лучше всего всё приготовленное съесть сразу, а продукты покупать в проверенных магазинах и с хорошим сроком годности. В сложных блюдах, таких как многокомпонентные салаты, заливное и прочее, повышается риск развития микробов и вирусов, так как для них это хорошая питательная среда.