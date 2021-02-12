Врач рассказала, как не навредить организму из-за любви к кофе

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какое количество чашек кофе в день не навредит здоровью.

По её словам, у этого напитка присутствует элемент формирования зависимости, что со временем грозит истощением нервной системы.

Поэтому всё-таки рекомендуют не больше двух чашек, если рассматривать с позиции психовозбуждающего эффекта. <...> Идеальным с точки зрения гастроэнтерологии является употребление кофе во время приёмов пищи, — отметила она.

Специалист предупредила, что не стоит пить кофе утром натощак, в ином случае можно навредить ЖКТ. Вторую чашку бодрящего напитка можно выпить во время промежутка между обедом и ужином. За шесть часов до сна следует перестать употреблять тонизирующие напитки, чтобы не было проблем со сном.

Ограничить употребление кофе врач советует детям и беременным женщинам. Гипертоники могут позволить себе одну чашку при отсутствии ожирения, диабета и соответствующей терапии, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие популярные диеты могут нанести вред организму.