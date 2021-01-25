Врач рассказала, как легче перенести перепады погоды

https://static.news.ru/photo/f7be3586-5fa0-11eb-9a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие люди страдают от резких перемен погоды. В такие дни возрастает число пациентов, жалующихся на сильную мигрень, колебания артериального давления, боль в суставах и учащённое сердцебиение. Как улучшить самочувствие при погодных аномалиях, рассказала профессор кафедры внутренних болезней и семейной медицины дополнительного профобразования Омского государственного медуниверситета Ольга Кореннова.

Она отметила, что метеочувствительность — это не выдуманная болезнь. Человеческий организм — часть живой природы, поэтому он реагирует на перемены погоды. Особенно чувствительно это проявляется у тех, кто страдает хроническими заболеваниями, «сердечники», астеники, гипертоники.

Кореннова рекомендует таким людям закаливаться, принимать контрастный душ для укрепления сосудов, а также заниматься физкультурой. Однако тренировки должны быть умеренными. Занятия в спортзале до изнеможения могут привести к обратному эффекту. По словам профессора, тренировки можно заменить прогулками продолжительностью от получаса.

Врач также советует людям с заболеваниями сердца всегда держать в аптечке нитроглицерин, а гипертоникам — лекарства для снижения давления, выписанные врачом, сообщает «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук Евгений Ачкасов назвал катание на коньках или лыжах самым полезным зимним видом спорта. Это укрепляет сердечную мышцу, тренирует дыхательную систему, оказывает благоприятное воздействие на суставы, способствует снижению уровня сахара в крови.