Врач рассказала, как курение вызывает поражение лёгких при ОРВИ и COVID-19

Простудные заболевания и ОРВИ уменьшают тягу к курению, при этом во время болезни эта пагубная привычка может усиливать плохое самочувствие и затягивать процесс выздоровления. Поэтому данный период является хорошей возможностью отказаться от неё, пишут РИА Новости. По словам заведующей 4-м терапевтическим отделением ГКБ № 52, врача-пульмонолога Ирины Белоглазовой, грипп, ОРВИ, ОРЗ, как и коронавирусная инфекция, могут вызывать вирусную пневмонию и повреждать легкие, если продолжать курить.

По словам медика, курение сигарет, трубок, сигар в целом вредно, так как может вызвать развитие хронической обструктивной болезни лёгких и развития онкозаболеваний бронхо-легочной системы. А различные курительные средства могут вызывать серьёзные поражения лёгких. К ним относятся интерстициальные повреждения, интерстициальные пневмонии, которые ведут к тому, что люди начинают задыхаться, нуждаться в кислороде. В мире известны случаи, когда при таких состояниях даже молодым людям требовалась пересадка лёгких, в особенности после курения курительных смесей.

При ОРЗ тем более нежелательно курить, потому что вирус поражает дыхательные пути — от носовой полости и до легких. И если мы помимо того, что наш дыхательный тракт испытывает стресс в виде существующего и развивающегося в нём воспаления, будем ещё ингалировать вредные вещества, то это усиливает негативное состояние, затягивает выздоровление, зачастую способствует хронизации процессов, — рассказала Белоглазова.

Пр словам доктора, при появлении первых симптомов ОРВИ необходимо сразу начать лечение, чтобы сократить риски поражения лёгких. Получить консультацию специалиста можно при обращении в любую городскую поликлинику без записи.

Ранее главный диетолог столичного депздрава Антонина Стародубова рассказала, что при ОРВИ не следует перегружать организм тяжёлой и трудноперевариваемой пищей. На время болезни желательно исключить из рациона жирные и острые блюда, а также некоторые напитки.