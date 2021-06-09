Врач рассказала, как аллергикам пережить сезон тополиного пуха

https://static.news.ru/photo/9b4c133a-c8f1-11eb-85c6-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В период цветения тополей людям, склонным к аллергии, нужно как можно меньше бывать на улице. Об этом «Москве 24» рассказала аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова.

По словам врача, к сезону тополиного пуха стоит подготовиться заранее. Существует специальная гипоаллергенная диета, которая помогает избежать негативных последствий от аллергии на тополь или другие растения.

Если аллергия на деревья, то исключаются из рациона все косточковые и орехи. Если луговые травы, то исключается свежая выпечка и все продукты и напитки, содержащие дрожжи. В период цветения сорных трав — бахчевые и другие культуры. Таким образом можно себя обезопасить, — отметила Кузнецова.

Специалист советует аллергикам перед выходом на улицу использовать специальные капли для глаз, а также противоаллергические препараты. Придя домой, по её словам, нужно принять душ с головы до ног.

Наибольшую опасность тополиный пух представляет для людей с аллергической бронхиальной астмой, а также страдающих поллинозом, то есть чувствительным к пыльце деревьев, луговым и сорным травам. Как отметила Ирина Кузнецова, самая тяжёлая форма проявления аллергии на тополиный пух — это приступ бронхиальной астмы. Более лёгкая форма — приступ ринореи, при котором возникает заложенность носа.

Ранее главный внештатный специалист, аллерголог-иммунолог столичного департамента здравоохранения Александр Пампура заявил, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию и для людей, склонных к подобным реакциям, никаких особых рисков не представляет. При этом он подчеркнул, что тополиный пух может выступать в качестве переносчика пыльцы других растений, на которые у человека может быть аллергия.