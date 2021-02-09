Врач рассказала, что указывает на ослабленный иммунитет

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Главный иммунолог-аллерголог Ростовской области, директор НИИ клинической иммунологии, заслуженный врач РФ профессор Людмила Сизякина назвала признаки ослабленного иммунитета.

По её словам, сбой в работе иммунной системы проявляется клинической картиной. Например, если человек регулярно болеет респираторно-вирусными инфекциями или сталкивается с обострением хронических заболеваний.

Например, бронхит по два раза в год, воспаление лёгких. Или тот же герпес любой локализации, различные фурункулы, гнойники. Это значит, что иммунная защита имеет брешь. Всё это — клиническая верификация недостаточности работы иммунной системы, — пояснила она.

Сизякина подчеркнула, что в такой ситуации необходимо обратиться к специалисту, чтобы выяснить, какое звено мешает работе иммунитета.

Врач также посоветовала ввести в рацион больше белковой пищи, придерживаться здорового образа жизни, принимать витамины и получать хорошие эмоции, передаёт «Российская газета».

Как писал NEWS.ru, почти целый год, что длится пандемия новой коронавирусной инфекции, россияне соблюдали домашний режим, что привело прежде всего к сбоям в питании. Однако сейчас к специалистам обращаются всё больше граждан, жалующихся на камни в почках.