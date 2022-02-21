Врач рассказала, что поможет восстановить голос после «омикрона»

Заразившимся штаммом коронавируса «омикрон» пациентам, которые в результате инфекции полностью или частично потеряли голос, следует увлажнять воздух в помещении, сообщила врач первой категории, оториноларинголог Аза Махмудова, передаёт ТАСС. По её словам, эта мера поможет максимально быстро восстановить связки.

Важное условие для восстановления связок — достаточная увлажнённость воздуха в помещении: для нормального функционирования слизистых нужна влажность больше 35-40, поэтому мы рекомендуем использовать увлажнители воздуха, — сказала Махмудова.

Она пояснила, что штамм вызывает поражение задней стенки глотки — фарингит, после чего постепенно спускается на голосовые связки. В результате они теряют эластичность и становятся рыхлыми. Это приводит к частичной утрате голоса — дисфонии или его полной потере — афонии.

Как сообщила ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, отличить «омикрон» от гриппа или ОРВИ можно только при помощи ПЦР-теста. По её словам, все три заболевания могут проявляться с одинаковыми симптомами.