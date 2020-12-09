Врач рассказала, что будет после алкоголя перед прививкой от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d0968f98-3a4e-11eb-a10d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look press

Горячительные напитки не только снижают эффективность вакцины от коронавируса, но и приводят к новым проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-иммунолог, аллерголог, гематолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова.

В организме человека при употреблении алкоголя возникает кратковременное подавление иммунных реакций. Причём это подавление зависит от дозы, количества употреблённого алкоголя и от индивидуальных особенностей пациента. Поэтому гарантировать, что Ивану Ивановичу 23 лет можно выпить спокойно 200 граммов водки и у него всё будет хорошо — мы не можем, — рассказала Бочарова в эфире Пятого канала.

Как отметила врач, спиртное выводит воду из организма и вкупе с подавлением иммунологических реакций приводит к тяжёлому течению заболевания и к возобновлению уже имеющихся хронических проблем со здоровьем.

Когда мы говорим о вакцинации, мы ожидаем, что при введении вакцины в организм, выработаются защитные клетки памяти и антитела. Алкоголь может подавить их выработку. Соответственно, не привести к формированию достаточного уровня клеток, которые будут длительное время защищать пациента, — заявила Бочарова.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала всем желающим получить вакцину не пить две недели до прививки и 42 дня после. Как пояснил заведующий лабораторией молекулярной биологии вирусов Института физико-химической биологии при МГУ Юрий Дрыгин, от бокала шампанского в новогоднюю ночь серьёзных последствий не будет, а вот злоупотреблять горячительным явно не стоит.

Как сообщал NEWS.ru, ранее нарколог Алексей Казанцев рассказал, какую дозу алкоголя могут принимать привитые от COVID. Допустимые объёмы употребления алкоголя могут разниться в зависимости от особенностей организма, такие вещи необходимо обсуждать с врачом, однако те, кто решился на прививку от коронавируса, скорее всего, смогут себе позволить умеренные дозы спиртного на Новый год.