Врач рассказала, что аллергия может впервые проявиться при беременности

Аллергия может впервые проявиться при беременности, рассказала акушер-гинеколог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины Remedi Нина Антипова изданию «Вести Подмосковья». Справиться с симптомами можно с помощью спреев, безопасных для плода, добавила она.

Облегчить, например, заложенность носа помогут спреи с кортикостероидами, которые безопасны для развития плода. Если у будущей мамы уже были аллергические реакции до беременности, то лучше начать прием препаратов заранее, до появления первых цветений, — сказала Антипова.

Аллерголог-иммунолог ФНКЦ ФМБА России Татьяна Борисова отметила, что от аллергии нельзя лечиться травами и пользоваться во время проявления симптомов косметикой с растительными компонентами. После пребывания на улице, дома нужно промыть глаза и нос физраствором. И в любом случае при проявлении аллергии она советует обратиться к специалисту, чтобы выяснить аллергены и узнать, какие препараты принимать.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина сообщила, что лица, которые страдают аллергическими заболеваниями, должны прививаться от коронавируса до начала цветения, как и в случае любой вакцинации. Она отметила, что в её практике у людей с аллергией не было осложнений после прививки.