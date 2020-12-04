Врач рассказала, чем опасна любовь к чесноку

https://static.news.ru/photo/ee204a7e-36be-11eb-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Врач-диетолог Инна Заикина рассказала, чем грозит употребление чеснока и кому он противопоказан.

По её словам, чеснок хоть и полезен, но достаточно агрессивен, поэтому есть часто его нельзя, особенно на голодный желудок.

В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни, — уточнила она.

Врач добавила, что этот продукт стимулирует выделение желудочного сока и желчи, что может привести к усугублению симптоматики заболеваний, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харлов предупредил, что сырой чеснок может нанести серьёзный вред здоровью. Он также рассказал о рецепте приготовления полезного напитка с чесноком, который подойдёт всем, у кого нет непереносимости лактозы.