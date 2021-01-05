Врач рассказала, чем может обернуться переедание в праздники

https://static.news.ru/photo/130964ce-5005-11eb-b440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогодние праздники нужно следить за свежестью продуктов и не держать долго готовые блюда в холодильнике. Заслуженный врач РФ и сенатор Татьяна Кусайко посоветовала также не переедать, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

После новогодних праздников увеличивается поступление пациентов с обострением язвенной, желчнокаменной болезней, иногда может развиться серьёзный панкреатит, особенно у тех, кто соблюдал определённую диету, а потом резко дал серьёзную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и на поджелудочную железу, — заявила РИА Новости Кусайко.

Специалист подчеркнула, что людям, страдающим сахарным диабетом, тяжёлыми желудочно-кишечными патологиями, после операций или имеющим непереносимость определённых продуктов нужно быть особенно осторожными. По мнению Кусайко, лучшие блюда к праздничному столу — блюда, приготовленные из свежих продуктов, лёгкие, не перегруженные жирами и простыми углеводами, а также фрукты и овощи.

Как писал NEWS.ru, при составлении здорового и «быстрого» меню на новогодние праздники стоит придерживаться нескольких правил. В первую очередь следует помнить об овощах, которые содержат много клетчатки и помогают усваиваться более калорийным блюдам. Такую рекомендацию дала диетолог Светлана Титова. Также она посоветовала в новогодние праздники обратить внимание на супы. Они стимулируют выработку желудочного сока, тем самым оказывая положительное воздействие на работу пищеварительной системы. При этом диетолог рекомендует не смешивать основное блюдо с привычными гарнирами (картофель, крупа, паста). Вместе они крайне тяжело и долго усваиваются, что особенно плохо в период праздничного отдыха с постоянными застольями.