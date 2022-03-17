Врач рассказала, чем грозит постоянное чтение плохих новостей

Постоянный мониторинг негативных новостей (думскроллинг) активизирует гормоны стресса, которые, в свою очередь, нарушают обменные процессы и приводят к скрытым воспалениям, сообщила «Газете.Ru» врач Verba Mayr Инна Решетова. Кроме того, она отметила, что хронический стресс может привести к сахарному диабету. Врач пояснила, что непрерывное перелистывание новостной ленты объясняется подсознательным желанием отследить угрозу и среагировать на неё.

Увы, это не проходит для организма даром — длительное действие гормонов стресса отрицательно влияет на все системы, приводя к нарушению метаболизма и провоцируя скрытый генерализованный воспалительный процесс, который сложно определить на ранних стадиях. Развиваясь, он неизбежно вызывает сбои в работе важнейших органов, болезни обмена, преждевременное старение, — сказала Решетова.

Врач подчеркнула, что при нервном напряжении повышается уровень глюкозы в крови, в случае хронического стресса концентрация не снижается, что может спровоцировать инсулинорезистентность и развитие диабета II типа.

Решетова порекомендовала сдать анализы и проконсультироваться с врачом при обнаружении у себя недомоганий из-за напряжённого информационного фона. Она также посоветовала по возможности взять небольшой незапланированный отпуск от новостей и провести несколько дней на природе.

Ранее руководитель горячей линии психологической помощи клуба «Мы вместе» Инна Силенок заявила, что сокращение до получаса в сутки времени, отведённого на просмотр новостей в Интернете, позволит бороться с тревожным состоянием.