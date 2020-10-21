Врач рассказала, чем грозит ношение маски на подбородке

Ношение маски на подбородке является «плохой услугой» для себя и окружающих, сообщила главный государственный санитарный врач по Крыму и Севастополю, глава управления Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская.
Она подчеркнула, что правила ношения масок необходимо соблюдать.
Особенно это важно в общественном транспорте, потому что это закрытое пространство, это большое количество людей, это час пик, — подчеркнула Пеньковская во время заседания регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
По её словам, отказ от масок, в особенности в местах массового скопления людей, создаёт определённые риски осложнения эпидемиологической ситуации,
Как писал NEWS.ru, ранее психолог Павел Жавнеров объяснил, почему некоторых раздражает просьба носить маски. Специалист заметил, что не все россияне понимают, для чего они нужны. Из-за этого и появляется негативная реакция.