Врач рассказала, чем грозит ношение маски на подбородке

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Длительность восстановления организма после COVID-19 зависит от того, в какой форме протекало заболевание. Этот период может составить до шести месяцев. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он отметил, что опыт реабилитации после коронавируса только начинает накапливаться. В связи с этим точных данных по срокам восстановления у медиков пока нет. Ориентироваться приходится на данные по другим ОРВИ...