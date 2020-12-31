Врач рассказал, в каком случае запрещено прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/39648ff6-4d6f-11eb-9e23-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Инфекционист назвал ограничения, при которых нельзя прививать пациента от коронавируса. Это проявления гриппа или ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

После прививки не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, как и дня за три до неё. Допстимо выпить пару бокалов в честь праздника, нужно проявлять осторожность с фастфудом и тяжёлой пищей, советует главный врач медицинского центра «Лидер» Евгений Тимаков.

Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова, и он может потерять сознание, — приводит предостережение врача РБК.

Людям, у которых есть склонность к аллергическим реакциям, за день до вакцинации и через день после нужно принять антигистаминные препараты. Пациенты, у которых есть склонность к повышению температуры, могут принять на ночь таблетку парацетамола после прививки.

Сделав прививку, надо не бежать сразу по своим делам, а с полчаса побыть в больнице или поликлинике. А на несколько недель до вакцинации стоит ограничить контакты с другими людьми, чтобы дать сформироваться иммунитету.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с декабря началась прививочная кампания от COVID-19. Сейчас россияне смогут выбрать одну из двух существующих вакцин — «Спутник V» или «ЭпиВакКорона».