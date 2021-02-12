Врач рассказал, в каких случаях надо повторно прививаться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/26588d7e-6d7a-11eb-9791-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Главный инфекционист Москвы Николай Малышев назвал условие для повторной вакцинации от коронавируса. Прививаться ещё раз придётся, если перерыв между дозами препарата будет слишком большим.

Перед повторной прививкой нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Только доктор сможет определить, нужна ли повторная вакцинация от коронавируса и надо ли ставить первую дозу вакцины, сообщает URA.RU.

Нельзя прививаться людям заболевшим. Вторую дозу можно ставить только через две недели после выздоровления.

Тем временем центр имени Гамалеи разрабатывает технологию, которая позволяет создать вакцину от нескольких штаммов коронавируса. Препарат, защищающий от нескольких штаммов COVID-19, находится на стадии научно-исследовательской работы. К клиническим испытаниям его планируется допустить к концу 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что Россия приближается к окончанию пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение медик выразил на круглом столе «Профилактика и лечение COVID-19: от противодействия болезням к парадигме построения здорового общества».