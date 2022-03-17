Врач рассказал, у кого может не быть иммунного ответа на прививку от COVID

Иммунитет от коронавируса после прививки может не появиться у пожилых или пациентов с иммунодефицитом и онкологией, сообщил врач-терапевт Алексей Водовозов «Москве 24». Но им обязательно нужно вакцинироваться и повторять прививку, если не было иммунного ответа, отметил он.

Где-то примерно после 50 лет иммунитет постепенно начинает сдавать в принципе, как и все остальные органы и системы. Поэтому люди 60+ во всём мире считаются группой риска, поскольку некоторые из них могут не ответить на вакцину. Это так называемые неответчики. То есть им ввели дозу, даже две, а у них уровень антител практически не изменился, — сказал Водовозов.

Им показана ревакцинация, так как на третью-четвёртую дозу организм таких людей уже неплохо реагирует, добавил врач. Также, по его словам, в группе риска «неответчиков» те, кто принимает кортикостероиды и другие гасящие гипериммунную реакцию препараты.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что в России на фоне событий последних недель происходит «утечка» коллективного иммунитета к коронавирусу. Ещё месяц назад он превышал 60%, а теперь опустился до 53%. При этом для победы над заболеванием необходимо поддерживать коллективный иммунитет на уровне 85%.