Врач рассказал, стоит ли ждать возвращения пандемии COVID-19 Врач Покровский: нам не следует ожидать новой пандемии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не следует опасаться возвращения пандемии COVID-19, рассказал NEWS.ru заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, новые штаммы коронавирусной инфекции не представляют серьезной опасности.

Произошли две новые мутации, которые позволяют вирусу заражать людей, у которых есть иммунитет к предыдущим штаммам. Однако это не означает, что нам следует ожидать новой пандемии и что новый штамм более опасен, — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что сотрудники Роспотребнадзора продолжают активно отслеживать ситуацию с распространением и мутацией инфекции. В целях профилактики лицам в возрасте старше 65 лет с хроническими заболеваниями рекомендовано пройти повторную процедуру вакцинации от COVID-19. Всеобщая вакцинация населения же не требуется, подытожил Покровский.

Специалисты Роспотребнадзора ранее объявили о появлении нового варианта коронавируса «Омикрон», получившего название EG.5 («Эрис»). К настоящему моменту он не получил широкого распространения на территории России. Всего в стране было выявлено 17 случаев заражения данным вариантом инфекции.