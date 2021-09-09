Врач рассказал, стоит ли бояться выявленного в России нового вируса

На сегодняшний день не стоит беспокоиться по поводу нового выявленного в России вируса, который вызывает симптомы лихорадки из-за укусов клещей. Об этом «Москве 24» рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв. По его словам, с этим вирусом можно эффективно бороться обычными лекарствами от лихорадки.

Человечество всё время сталкивается с огромным количеством разных вирусов, и большинство из них не могут передаваться от человека к человеку. Пандемия показала, насколько всё плохо, когда вирус приобретает такие свойства. Но сейчас такой угрозы нет, — сообщает эксперт.

Пока известны лишь два заболевания, которые переносятся клещами. Это энцефалит и болезнь Лайма. Есть и другие заболевания, список которых пополнит новый вирус, считает Скулачёв.

Пока это редкое и не очень опасное заболевание. От таких вещей специально вакцину не разрабатывают. Приложенные усилия не оправдываются той пользой, которую она может принести, — отмечает вирусолог.

По его мнению, с новым вирусом можно вполне эффективно бороться при помощи стандартных средств от лихорадки, поэтому его опасность не настолько велика, чтобы раздувать из этого серьёзную проблему.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора сообщили об обнаружении нового вируса, способного вызывать симптомы лихорадки. Его переносят те же клещи, что и вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).