Врач рассказал, сколько будут восстанавливаться лёгкие после коронавируса

https://static.news.ru/photo/6acf5e12-3376-11eb-8d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Коронавирусная пневмония вызывает фиброзные изменения, кашель, одышку, которые сохраняются на протяжении длительного срока. Последствия перенесённой болезни могут сохраняться до полутора месяцев.

Как правило, с момента выздоровления организм самостоятельно справляется с последствиями инфекции, считает врач-пульмонолог Александр Карабиненко. Но в этот период очень важно отказаться о курения, приводит рекомендации врача радио Sputnik.

Если человек курит, то у него легкие никогда не восстановятся после тяжелой пневмонии или коронавируса. Курить после этого — это просто медленное самоубийство, — говорит врач.

Вернуться в норму организм человека может как за три месяца, так и за год в зависимости от того, какой у человека иммунитет и в какой он находится физической форме. У каждого человека своя сопротивляемость инфекции и другим неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Все эти болезни, связанные с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями органов дыхания, говорят о слабости защитных сил, — уточняет доктор.

Эксперт уверен, что человек, который занимается спортом, даже если заболеет, переносит заболевание не так сложно как тот, кто за собой не следил.

Ранее NEWS.ru сообщал, что методы реабилитации, которые могут применяться к перенёсшим коронавирус пациентам, сходны с теми, что используются при борьбе с хроническими обструктивными болезнями легких, рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.