Врач рассказал, с чем связано сильное желание съесть шоколад

https://static.news.ru/photo/a9b1d8aa-32de-11eb-8855-fa163e074e61_660.jpg Фото: michael steiner/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Анатолий Бала рассказал, на что может указывать непреодолимое желание съесть шоколад.

По его словам, сильная любовь к этому продукту может быть обычной пищевой привычкой, как у людей, зависимых от чая или кофе.

Также непреодолимое желание съесть плитку шоколада может сигнализировать о нехватке в организме каких-либо веществ, обладающих антидепрессивным действием, — пояснил он.

Помимо этого, отметил специалист, бывают ситуации, когда человек при помощи шоколада хочет увеличить свою мозговую активность, так как эта сладость содержит кофеин, передаёт KP.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее учёные сообщили, что положительное воздействие шоколада и какао на мозг человека объясняется наличием в них уникального набора флаванолов. Такое название носят растительные антиоксиданты, способствующие улучшению в мозге мелких кровеносных сосудов.