Врач назвал одну из причин отсутствия чувства юмора

Отсутствие чувства юмора может быть признаком серьёзного физического или психического заболевания. Об этом «Народным новостям» заявил семейный врач Алексей Добровольский.

Специалист подчеркнул , что есть ситуации, на которые большинство людей реагируют смехом. Если у человека отсутствует нужная реакция, то косвенно можно заподозрить у него какие-то проблемы психического здоровья. Также это может быть связано и с физическим недугом, считает Добровольский.

Он объяснил, что когда человек болен и погружён в историю своей болезни, то может остаться равнодушным к ситуациям, которые веселят окружающих.

Однако важно учитывать субъективное отношение человека к болезни, готов ли он бороться с заболеванием, насколько он эгоистичен и как сильно ценит свое окружение. Ведь перед каждым есть выбор: показывать свои негативные эмоции или же смеяться через силу, чтобы не расстраивать своих близких, — пояснил Добровольский.

Ранее учёные пришли к выводу, что с помощью положительных эмоций можно улучшить состояние здоровья. По словам исследователей, смехотерапия способна уменьшить депрессию и улучшить самочувствие пациентов с гинекологической онкологией.