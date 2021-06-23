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Врач назвал одну из причин отсутствия чувства юмора

13:40, 23 июня 2021
Фото: pixabay.com

Отсутствие чувства юмора может быть признаком серьёзного физического или психического заболевания. Об этом «Народным новостям» заявил семейный врач Алексей Добровольский.

Специалист подчеркнул, что есть ситуации, на которые большинство людей реагируют смехом. Если у человека отсутствует нужная реакция, то косвенно можно заподозрить у него какие-то проблемы психического здоровья. Также это может быть связано и с физическим недугом, считает Добровольский.

Он объяснил, что когда человек болен и погружён в историю своей болезни, то может остаться равнодушным к ситуациям, которые веселят окружающих.

Однако важно учитывать субъективное отношение человека к болезни, готов ли он бороться с заболеванием, насколько он эгоистичен и как сильно ценит свое окружение. Ведь перед каждым есть выбор: показывать свои негативные эмоции или же смеяться через силу, чтобы не расстраивать своих близких, — пояснил Добровольский.

Ранее учёные пришли к выводу, что с помощью положительных эмоций можно улучшить состояние здоровья. По словам исследователей, смехотерапия способна уменьшить депрессию и улучшить самочувствие пациентов с гинекологической онкологией.

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