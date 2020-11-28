Врач рассказал про уничтожающие коронавирус «клетки-убийцы»

https://static.news.ru/photo/d75a10da-3255-11eb-b17f-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Механизмами, помогающими организму человека справиться с COVID, являются вырабатывание антител, а также клеточный иммунитет, который называется «клетками-убийцами». Об этом рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского при Сеченовском университете Александр Лукашев.

«Клетки-убийцы» могут уничтожать заражённый участок, предотвращая таким образом распространение заражённых вирусом клеток. Лукашев отметил, что организм зачастую самостоятельно справляется с вирусной инфекцией, поэтому людей, повстречавшихся с заболеванием, но не заразившихся, гораздо больше тех, кто заболел.

На самом деле людей, которые встретились с коронавирусом, по некоторым данным, в два раза больше, чем заболевших, а по некоторым данным, — и в десять раз, — заявил Лукашев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее врач рассказал, что повторное заражение COVID-19 возможно, но оно будет протекать в более лёгкой форме. По словам Лукашева, выводы о более лёгком течении заболевания при повторном заражении можно сделать, исходя из данных об истории иммунной системы человека.

Ка сообщал NEWS.ru, за последние сутки в России выявили 26 682 новых случая заражения COVID-19. От заболевания скончались 459 человек, около 22 тысяч пациентов вылечились и были выписаны из больниц.