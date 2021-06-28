Врач назвал единственный способ профилактики тромбоза

Стал известен единственный способ профилактики тромбоза. Об этом «Народным Новостям» рассказал врач-флеболог Фёдор Шпаченко. Он также объяснил, как обезопасить себя от этого ужасного недуга.

Главное в профилактике тромбоза — не допустить малоподвижного образа жизни. В этом случае метафора «движение — жизнь» работает абсолютно прямо.

Как понять, что у человека может быть тромбоз, например, нижних конечностей? Об этом говорят боли, увеличение объёма ног, отёк одной или двух конечностей. Осложнения тромбоза могут вызывать одышку, затрудненное дыхание, — отметил эксперт.

От тромбоза чаще всего страдают ноги. На них образуются кровяные сгустки и припухлости, начинаются отёки, тяжесть при сгибании стопы. Если все эти признаки налицо, то необходимо срочно обращаться к врачу, так как это заболевание смертельно опасно.

Чтобы всего этого избежать, необходимо активно двигаться, заниматься спортом, чаще гулять на природе.

Ранее кардиолог назвала способ выявить скорый инфаркт. Чтобы избежать инвалидности или скоропостижной смерти, необходимо пройти обследование на выявление атеросклероза и сдать несколько анализов.