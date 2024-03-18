Врач рассказал, поможет ли лимон при простуде Врач Продеус: лимон при простуде не поможет

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Для того чтобы сократить период вирусных заболеваний, нужно однократно съесть 195 лимонов, заявил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. Поэтому, по его словам, этот цитрус не спасет от простуды.

Огромный меданализ, исследование было проведено в Финляндии, помогает ли лимон сократить время вирусных заболеваний. Оказалось, что для того, чтобы что-то случилось подобное, нужно было бы съесть однократно 195 лимонов. <...> От простуды лимон не помогает, — сказал он.

Также врач назвал мифом, что лимон является богатым источником витамина С. По его словам, кислинку цитрусу дает отнюдь не этот витамин, а содержащаяся в нем лимонная кислота. При этом наибольшая концентрация витамина содержится не в мякоти, а в кожуре.

Также в кожуре содержится пектин. Он является едой для полезных бактерий кишечника, которые помогают стимулировать иммунитет.

Ранее врач-эндокринолог Наталия Тананакина посоветовала включить в рацион весной зеленые листья, цитрусовые фрукты, орехи, молочные продукты, ягоды, бобы, рыбу, яйца и молоко. Специалист подчеркнула, что эти продукты помогут избежать авитаминоза и обеспечат организм всеми необходимыми питательными веществами.