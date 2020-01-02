https://static.news.ru/photo/f15624a4-2d2b-11ea-b385-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, можно ли закусывать крепкие алкогольные напитки дыней и арбузом.

По его словам, мнение том, что эти плоды под действием спиртных напитков начинают бродить в желудке и кишечнике, приводя в некоторых случаях к сильному отравлению, является мифом.

Сладкое с алкоголем не бродит, потому что он подавляет рост микробов. В алкоголе вообще ничего не бродит: ни в желудке, ни в банке, — подчеркнул специалист.

При этом он отметил, что дыня и арбуз всё же могут вызвать неприятные ощущения в желудке, но не из-за сочетания со спиртным. Врач уточнил, что во всём нужно соблюдать меру, иначе может появиться чувство тяжести, передают «Аргументы и факты».

Как писал NEWS.ru, ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава доктор медицинских наук Евгений Брюн сообщил, что попытки «вылечить» похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для организма человека. По его словам, похмелье является остаточной алкоголизацией и существует много других способов, которые восстановят организм.