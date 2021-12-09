Врач рассказал, под какие заболевания «маскируется» коронавирус

Симптомы COVID-19, которые может ощущать заражённый человек, не являются специфическими и характерны для многих заболеваний. Поэтому коронавирусная инфекция легко «маскируется» под другие болезни, включая ОРВИ, грипп, энтеровирусную и ротавирусную инфекцию. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе.

Наиболее частые проявления COVID-19 — это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на 100% специфичны [для коронавируса], — сказал Чурадзе.

Он призвал обращаться за медицинской помощью при первых симптомах болезни, используя ПЦР-диагностику и экспресс-тестирование на коронавирус, а также рекомендовал пройти курс вакцинации, чтобы избежать тяжёлых последствий заражения.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что симптомы COVID-19 при заражении новым штаммом «омикрон» коронавируса могут развиваться гораздо быстрее, чем при ранних вариантах, включая «дельту». Также у заражённых «омикроном» почти не встречается потеря обоняния и отсутствуют нарушения вкуса. Отмечается, что хотя новый штамм является более заразным, специалисты отмечают, что течение болезни протекает более мягко.