Врач рассказал, почему нельзя самостоятельно лечить горло

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, почему нельзя самостоятельно лечить боли в горле и чем опасны «народные методы» врачевания. Самолечение, злоупотребление ингаляциями и отказ от антибиотиков могут привести к серьёзным проблемам, приводит рекомендации врача «АиФ».

Паровые ингаляции могут привести к отёчности, удушью, а при высокой температуре они противопоказаны вовсе. Не стоит впадать в крайности и с лечением антибиотиками. Ангина требует, в первую очередь, антибактериальной терапии. И это заболевание может дать серьёзные осложнения на сердце, почки, суставы.

Нельзя лечиться и «народными средствами»: полоскать, смазывать или пытаться почистить керосином горло.

Такая манипуляция вызывает развитие онкологических заболеваний — рак корня языка, рак в полости рта, рак нёбных миндалин, рак гортани, — предупреждает врач.

Полоскание горла содой, йодом, солью пересушивают слизистую задней стенки глотки. В период болезни нужно выбирать мягкую, не горячую, не холодную пищу. Нельзя есть килограммами лук, чеснок и имбирь. Иначе это приведёт к ожогу слизистой.

Ультрафиолетовые лампы нужно использовать дозированно. Продолжительность такой терапии не должна превышать минуты, а при лечении ребёнка — и того меньше.

Ранее сообщалось. что среди средств для лечения боли в горле часто называют напиток из яблочного уксуса с мёдом — смешать их один к одному в чашке тёплой воды. Мёд также эффективен при добавлении в чай.