Врач рассказал, почему нельзя работать на удалёнке в кровати

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Удалённо работать из дома, лёжа в кровати или на диване, опасно для позвоночника, внутренних органов и даже психики. Об этом предупредил врач-остеопат профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов.

Это категорически не рекомендуется. Это очень опасно для опорно-двигательного аппарата, а значит, и для внутренних органов, — заявил «Москве 24» Фролов.

Он пояснил, что при работе с ноутбуком полулёжа нарушается гармония всего мышечно-скелетного комплекса. В результате нарушается иннервация внутренних органов (их снабжение нервами для связи с центральной нервной системой). Физиологические изменения происходят и в мышцах, в результате чего при последующей нагрузке могут возникнуть проблемы. Кроме того, возможны и отдалённые последствия — головные боли, нарушение зрения, шум в ушах, нарушение микроциркуляции в головном мозге.

Могут возникнуть проблемы с позвоночником, особенно с шейно-воротниковой зоной. Когда длительное время шея и верхний грудной отдел находятся в неоптимальной позиции, это всё сказывается в том числе на микроциркуляции и кровоснабжении, — отметил врач.

Кроме того, по его словам, работа в кровати или на диване в неправильном положении может привести к эмоциональному дискомфорту, раздражительности, тревожности, хронической усталости и даже депрессии. Ведь довольно часто депрессия возникает на фоне хронической боли в организме, возникающей из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом или внутренними органами.

Категорически нельзя работать с кровати. Это неестественно. Необходимо, чтобы позиция позвоночника была вертикальной. Должен быть стол, опора для локтей, необходимое расстояние до экрана. И каждые 45 минут нужно делать небольшой перерыв для глаз и разминку для опорно-двигательного аппарата, — подчеркнул остеопат.

Как писал NEWS.ru, в долгосрочной перспективе в России каждый десятый работник останется трудиться на удалёнке. Об этом сообщили в Минтруде. В ведомстве отметили, что на данный момент удалённо в России работают порядка 3 млн человек, а до пандемии коронавируса их было всего несколько десятков тысяч. В перспективе же на удалённый доступ перейдут примерно 5,5 млн работников. При этом значительная часть таких работников будет использовать режим комбинированной занятости.

В настоящее время в России удалённый режим работы сохранился всего у 5% сотрудников, переведённых из офисов на дом весной прошлого года в начале пандемии коронавируса.