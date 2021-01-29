Врач рассказал, почему не следует брать мазок на COVID-19 у самого себя

https://static.news.ru/photo/62f97a88-623d-11eb-92d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Брать мазок на COVID-19 у самого себя ненадёжно. Бесконтактные тесты раскритиковал главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Иванов.

В отношении реального влияния процедуры самостоятельного отбора материала на результаты лабораторного исследования наиболее вероятным является риск получения ложноотрицательного заключения, — отметил Иванов, слова которого приводит «Петербургский дневник».

Он также добавил, что самостоятельное взятие проб является незаконным, так как не предусмотрено регламентом Роспотребнадзора.

По состоянию на 29 января в России зафиксировано 3 813 048 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число заражённых выросло на 19 238 человек. При этом общее число смертей составляет 72 185 человек, сегодня зафиксировано 534 случая смерти.

В активной фазе болезни находится 485 401 человек, из них 2300 в критическом состоянии. От заболевания излечились 3 255 462 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал население России вакцинироваться от COVID-19.

По словам врача, пройти вакцинацию следует именно сейчас. Это позволит пройти максимально безболезненно новый всплеск пандемии COVID-19.